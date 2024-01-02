VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
T3 Vakfı teknoloji girişimlerine desteğini artıracak
Ankara'da geçen yıl 120 bin 316 kişi AK Parti'ye üye oldu
İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 22 bin 185'e yükseldi
Depremin vurduğu Hatay'da enkaz kaldırma çalışmalarında sona yaklaşıldı
Türkiye'de, geçen yıl 74 binin üzerinde sarsıntı kaydedildi
Suriye'de baskı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'lı teröristler 7 noktada çatıştı
02 Ocak 2024 Salı 13:45:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 13:45:00

Suriye'de baskı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'lı teröristler 7 noktada çatıştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, baskı altındaki Arap aşiretleri ile ABD destekli terör örgütü PKK/YPG arasında 7 noktada çatışma yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğu ve güneydoğu kırsallarında gece saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatıştı.

Arap aşiretleri, çatışmalara sahne olan Şuheyl, el-Kübür, Ziban, el-Curzi, Havayic, Sican ve Buseyra köylerinde teröristlere ait yol kontrol noktalarını, karargah ve araçları hedef aldı.

7 noktadaki bu çatışmalar, Deyrizor'da 2024'ün ilk çatışmaları olarak kayıtlara geçti.

Deyrizor'da işgal altındaki bölgelerde örgüt baskısı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler, Ağustos 2023'ten beri sık sık çatışıyor.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül 2023'te düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütü PKK/YPG'nın saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan PKK/YPG, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.

Etiketler : arap aşiretleri deyrizor pkk ypg
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX