Suriye rejimi Halep kırsalını bombaladı: 4 ölü, 8 yaralı

Halep'in Keferhalep köyünde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar Halep'in batısındaki yerleşim yerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Yaralılar tedavi için hastanelere nakledilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ayrıca gün içinde Suriye ordusu, İdlib'in doğusundaki Kityen, Maratnasan ve İdlib'in güneyindeki Beynin köylerine topçu saldırısı düzenledi.

İDLİB'DEKİ DURUM



Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.