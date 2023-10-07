Suriye ordusu ve Rusya, bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 47 sivil yerleşimi hedef aldı

Suriye ordusu ve Rusya, bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 47 sivil yerleşimi hedef aldı

Uçak Gözlemevi görevlilerinden alınan bilgiye göre, Suriye ordusu ile destekçisi Rusya, 1-7 Ekim tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde 47 sivil yerleşim yerine saldırı düzenledi.

Suriye ordusu, 29 Eylül'de İdlib'in Kefer Avid, Fattira, Hama'nın Meşşik ve Ziyare köylerine "düşük yoğunlukta" topçu saldırısı düzenlemeye başladı.

2-4 Ekim tarihlerinde ise İdlib'in Binin ve Şinan, Sermin Binniş bölgeleri ve Halep'in batısındaki Kefertaal köylerine topçu saldırıları düzenlendi.

Saldırılar, 5 Ekim'te ülkenin orta kesiminde Humus ilindeki harp okulunda Suriye ordusuna ait bir mezuniyet törenine düzenlenen saldırıdan sonra yoğunluk kazandı.

Humus'a düzenlenen saldırıdan sonra kara saldırılarıyla sivil yerleşimleri hedef alan Suriye ordusuna, Rus savaş uçakları havadan destek vermeye başladı.

Rus savaş uçakları İdlib'in batısındaki Cisir eş Şugur ilçesi ile Bideme, Hac Hamud ve Zianiye köyleri ile Hama'nın batısındaki Karkur köylerine hava saldırısında bulundu.

Suriye ordusu ve Rusya son bir haftada İdlib'de 40, Halep'te 4, Hama ilinde 3 olmak üzere toplam 47 sivil yerleşime kara ve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlilerinden edinilen bilgiye göre, son bir haftada Suriye ordusunun karadan, destekçisi Rusya'nın ise savaş uçaklarıyla havadan düzenlediği saldırılarda en az 36 sivil öldü, 211 sivil yaralandı.

Diğer yandan Suriye ordusu ile destekçileri, İdlib kent merkezinde birer okul, cami ve elektrik santrali ile Binneş, Bara ve Sermin bölgelerinde 3 okulu hedef alırken Eriha ilçesinde bir sivil savunma merkezi vuruldu.

İDLİB'DEKİ DURUM



Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.