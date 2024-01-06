VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den skandal karar! Filistin'e destek kural ihlali sayıldı
Hedef tam 100 milyar dolar! Bakan Ersoy: Emin adımlarla yürüyoruz
FKÖ: Gazze'nin geleceğini İsrail değil, Filistin halkı belirleyecek
Rüşvet almakla suçlanmıştı! ABD'de Ulusal Silah Birliği Başkanı istifa etti
Suriye ordusu, İdlib'e saldırdı: Bir çocuk yaşamını yitirdi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı... 15 terör hedefi imha edildi
06 Ocak 2024 Cumartesi 19:51:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 19:51:00

Suriye ordusu, İdlib'e saldırdı: Bir çocuk yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib kent merkezine düzenlediği saldırıda, bir çocuk yaşamını yitirdiği bildirildi.

İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib kent merkezine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib kent merkezinde bir çocuk hayatını kaybetti.

- İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Etiketler : Esed saldırısı İdlib çocuk ölümü Suriye saldırısı
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX