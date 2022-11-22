Suriye Milli Ordusu Afrin'de tatbikat yaptı
Kaynak: AA
Suriye Milli Ordusu (SMO), yaklaşık 1000 civarında mensubunun katılımıyla, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Tatbikat, SMO bileşenlerinden Süleyman Şah Tümeni'ne mensup yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla yapıldı.
Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'deki tatbikatta, belirlenen hedefler gerçek mermiler kullanılarak imha edildi.
Havanlar, roketatarlar, ısı güdümlü füzeler ve uçaksavar mermilerinin de kullanıldığı tatbikatta, temsili olarak hazırlanan örgüt mevzileri SMO unsurlarınca hedef alındı.
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