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20 Haziran 2020 Cumartesi 17:58:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 17:58:00

Suriye Geçici Hükümeti BM'den öğrenciler için güvence istedi

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Suriye Geçici Hükümeti, Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde "üniversiteye geçiş" sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için BM'den güvence istedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde sınava girmek isteyen öğrencilerin geçişlerine kolaylık sağlanmasını isteyen Birleşmiş Milletlerden (BM), öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasını için güvence istedi

BM Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörlerinden Kevin Kennedy ve İmran Rıza, dün yaptıkları yazılı açıklamada, Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde yarın başlayacak "üniversiteye geçiş" sınavına katılmak isteyen öğrencilerin geçişlerine ilişkin kolaylık sağlanması istenmişti.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, rejim bölgesinde yarın başlayacak sınavları ve BM yetkililerinin açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, "Öğrencileri rejim bölgesine çağıranlar onların güvenliğini sağlama sorumluluğun üstlenecek mi? Rejim bölgesine geçecek bu öğrencilerin tutuklanma gibi tehlikelerle karşı karşıya olmasından dolayı endişeliyiz." diyerek, öğrencilerin güvenliği için güvence verilmesini istedi.

Rejim bölgesine geçerek sınavlara girmeyi hazırlanan öğrencilerin ve velilerinin tercihlerine saygı duyduklarını belirten Mustafa, ebeveynleri, çocuklarını rejimin kontrolündeki bölgelere göndererek tehlikeye atmamaları konusunda uyardı.

Mustafa, "Ailelerden hükümetimizin sağladığı eğitim sistemine güvenmelerini istiyoruz ancak öğrencilerin başka bölgede sınavlara katılmalarına mani olmayacağız." ifadelerini kaydetti.

"HERKESE EŞİT EĞİTİM OLANAKLARI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Geçici Hükümetin Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde eğitime büyük önem verdiğini dile getiren Mustafa, öğrencilerin mağdur olmaması için sürekli çalıştıklarını söyledi.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde Geçici Hükümetin düzenlediği "üniversiteye geçiş" sınavlarının ise 4 Temmuz'da başlayacağını bildiren Mustafa, şöyle devam etti:

"Kurtarılmış bölgelerdeki sınavları, profesyonellik ve şeffaflık standartları göz önünde bulundurularak düzenliyoruz. Eğitim bakanlığımız medya mensuplarına, bütün aktivistlere sınavların işleyişini takip etmeleri için çağrıda bulundu. Bakanlığımız ayrıca sivil toplum kuruluşlarını, özgür polis teşkilatı komutanlarını ve Sivil Savunma yetkililerini sınav merkezlerine ziyaret yapmaları için davet etti."

Önceki dönemlerdeki üniversiteye geçiş sınavlarında başarılı olan öğrencilerin büyük bir kısmının Halep ve İdlib'de muhalif bölgelerde kurulan üniversitelerindeki eğitime başladıklarını belirten Mustafa, bazılarının da Türkiye ve Avrupa'daki bazı üniversitelere kayıt yaptırdığını ifade etti.

Mustafa, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif bölgelerdeki eğitimin diğer bölgelerdeki eğitimden çok daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Suriye Geçici Hükümeti olarak ırkına, inancına veya siyasi görüşlerine bakmaksızın herkese eşit eğitim olanakları sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

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