VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran zanlı gözaltına alındı
İYİ Parti'den yerel seçim kararı
MSB açıkladı: Kaçmaya çalışan 9 terörist yakalandı
Mehmetçikler El-Bab görevini tamamlayıp Kağızman'a döndü
PKK yandaşlarından yeni provokasyon! Türkiye'yi hedef almaya kalktılar
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı'nı kabul etti
13 Eylül 2023 Çarşamba 17:07:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 17:07:00

Sudan'ın düzenlenen hava saldırısında onlarca sivil öldü

ABONE OL

Saldırı, bir tıbbi kaynağın Hartum'un kardeş şehri Omdurman'da 17 sivilin öldüğünü bildirmesinden bir gün sonra gerçekleşti. Görgü tanıkları saldırıyı paramiliter Hızlı Destek Güçlerinin bombardımanı olarak tanımlıyor.

Aksam.com.tr'den alınan habere göre, savaştan zarar gören Sudan'ın batı bölgesi Darfur'a düzenlenen hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Çarşamba günü Güney Darfur'un başkenti Nyala'daki bir hastaneden AFP'ye konuşan tıbbi kaynak, "İki pazarı ve kentin bazı mahallelerini vuran hava saldırısında kırk sivil öldü" dedi. Kaynak güvenlik kaygıları nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi.

Bölgedeki görgü tanıkları daha önce iki pazara hava saldırısı düzenlendiğini ve geçen ay çatışmaların yoğunlaştığı Sudan'ın ikinci büyük kentinde sivil kayıplara neden olduğunu bildirmişti.

Fransa büyüklüğünde olan ve Sudan nüfusunun dörtte birine ev sahipliği yapan geniş Darfur bölgesi, düzenli ordu ile ordu şefi Abdel Fattah al Burhan'ın eski yardımcısı Mohamed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasındaki beş aylık savaşta en kötü çatışmalardan bazılarına sahne oldu.

Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Verileri Projesi'nin ihtiyatlı tahminlerine göre 15 Nisan'dan bu yana yaklaşık 7.500 kişi öldürüldü.

Etiketler : saldırı Hartum Omdurman
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Ayrıldılar

Ayrıldılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX