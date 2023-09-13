Sudan'ın düzenlenen hava saldırısında onlarca sivil öldü

Aksam.com.tr'den alınan habere göre, savaştan zarar gören Sudan'ın batı bölgesi Darfur'a düzenlenen hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Çarşamba günü Güney Darfur'un başkenti Nyala'daki bir hastaneden AFP'ye konuşan tıbbi kaynak, "İki pazarı ve kentin bazı mahallelerini vuran hava saldırısında kırk sivil öldü" dedi. Kaynak güvenlik kaygıları nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi.

Bölgedeki görgü tanıkları daha önce iki pazara hava saldırısı düzenlendiğini ve geçen ay çatışmaların yoğunlaştığı Sudan'ın ikinci büyük kentinde sivil kayıplara neden olduğunu bildirmişti.

Fransa büyüklüğünde olan ve Sudan nüfusunun dörtte birine ev sahipliği yapan geniş Darfur bölgesi, düzenli ordu ile ordu şefi Abdel Fattah al Burhan'ın eski yardımcısı Mohamed Hamdan Dagalo liderliğindeki paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasındaki beş aylık savaşta en kötü çatışmalardan bazılarına sahne oldu.

Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Verileri Projesi'nin ihtiyatlı tahminlerine göre 15 Nisan'dan bu yana yaklaşık 7.500 kişi öldürüldü.