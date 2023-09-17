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Sudan'ın başkentinde çatışmalar sürüyor: Onlarca insan hayatını kaybetti
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17 Eylül 2023 Pazar 20:23:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 20:23:00

Sudan'ın başkentinde çatışmalar sürüyor: Onlarca insan hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Sudan'da Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yaşanan çatışmalarda birçok bina vurulurken onlarca insanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu ve HDK arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'ın başkenti Hartum'da, bazı kamu binaları vuruldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hartum'da vurulan Adalet Bakanlığı, başbakanlığa bağlı Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı ile Nil Petrol şirketi binalarından dumanların yükseldiği görüldü.

Hükümet binaları, bankalar ve üniversitelerin bulunduğu Hartum merkezinde, 6. ayına giren ordu ve HDK arasındaki çatışmalar arttı.

Yerel basında yer alan haberlerde HDK'nin dün, Hartum'daki Ordu Genel Komutanlığı, Bahri'deki Sinyal Birliği ile Umdurman'daki Mühendisler Birliği karargahına ağır saldırılar düzenlediği belirtildi.

Ordu, saldırısını püskürttüğü HDK'nin onlarca ölü ve yaralı dahil ağır kayıplar verdiğini duyurdu.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletlere göre en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 12 bin kişinin yaralandığı çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan etmesi, vatandaşlara karşı yaptıkları ağır ihlaller ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote etmesi gerekçesiyle HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Etiketler : SUDAN ÇATIŞMA CAN KAYBI AFRİKA SAVAŞ
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