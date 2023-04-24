Sudan'dan tahliye edilen 3 Türk kafilesinden 2'si Etiyopya sınırında

Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen 3 günlük ateşkesin sona ermesiyle başkent Hartum semalarında orduya ait jetler sorti yapmaya başladı. HDK ise ordu jetlerine uçaksavarlarla karşılık verdi.

Ateşkese rağmen 3 günlük süre boyunca sık sık ihlaller yaşanırken Hartum ve çevre eyaletlerde çatışmalar sürüyor.

BAZI ÜLKELER DİPLOMATLARINI DA TAHLİYE ETTİ

Neredeyse tüm dükkan ve iş yerlerinin kapalı olduğu, sessizliğe gömülen Hartum'da birçok ülke, vatandaşlarının tahliyesini sürdürüyor.

Sınırlı sayıdaki bakkal ve fırının önünde uzun kuyruklar oluştuğu görülüyor. Sokaklarda tahliye için bulunan otobüsler dikkati çekiyor.

Hartum'da neredeyse her caddede Sudanlılar ve yabancı ülke vatandaşlarını taşıyan bu yolcu otobüslerini görmek mümkün.

ABD, vatandaş ve diplomatlarını Hartum'dan helikopterlerle, aralarında Fransa, İngiltere ve Ürdün'ün de bulunduğu bazı ülkeler ise vatandaş ve diplomatlarını kara ve hava yolu üzerinden tahliye etti.

Hala çok sayıda ülke vatandaşının tahliyesi devam ediyor.

Sudan'da gece saatlerinden itibaren kesilen mobil ve sabit hatlarda internet hizmeti yeniden sağlanmaya başlandı.

TÜRKLERİ TAŞIYAN 3 KAFİLEDEN 2'Sİ ETİYOPYA SINIRINDA, TAHLİYELER SÜRÜYOR

Vad Medeni ve Hartum'dan dün hareket eden 2 Türk kafilesi, Etiyopya sınırında resmi işlemlerin tamamlanmasını bekliyor.

Hartum'un güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden öğleden önce 3 otobüsle yaklaşık 140 kişiyle yola çıkan kafile dün 20.30'da, diğer kafile ise bu sabah, Sudan'ın Gadarif eyaletinin Faşaka bölgesindeki Gallabat kentine vardı.

Geceyi, Sudan ordusunun hakim olduğu bu kentte geçiren ilk kafileyi Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran karşıladı. Büyükelçi Baran, vatandaşlarla yakından ilgilenerek onlara moral verdi.

Etiyopya-Sudan sınırındaki gelişmeler de yine Büyükelçi Baran tarafından koordine ediliyor.

Etiyopya sınırındaki resmi işlemlerin ağır ilerlemesi nedeniyle kafileden ancak 1 otobüslük grup bu sabah Etiyopya'nın sınırdaki Metemma kentine geçerek başkent Addis Ababa'ya doğru yola çıktı.

Yolculuk, Sudan otobüslerinin sınırı geçmesine izin verilmediği için Etiyopya otobüsleriyle devam edecek.

Bu yolculuğun yaklaşık 20 saat sürmesi bekleniyor. Etiyopya'da sınır bölgesinde uygulanan akşam sokağa çıkma yasağı nedeniyle otobüs, hava karardığında uygun bir yerde konaklayacak ve havanın aydınlanmasıyla yeniden yola çıkacak.

Kafiledeki diğer otobüsler de sınırdaki işlemlerinin bitmesini bekliyor.

Öte yandan, Hartum'da Afrika Caddesi'nde bir otelden hareket eden 500 kişilik kafile de Gallabat kentine ulaştı.

Hartum'un kuzeyindeki Kafuri'den gece hareket eden 600 kişilik grubun ise Etiyopya sınırına yolculuğu sürüyor.

HARTUM'DAN BU SABAH 5 OTOBÜS DAHA HAREKET ETTİ

Hartum'da Afrika Caddesi'ndeki toplanma alanından 5 otobüsle yaklaşık 250 kişi daha Etiyopya'ya doğru yola çıktı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün ve bu sabahki tahliye operasyonlarında 29 otobüsle yaklaşık 1500 vatandaşın tahliye sürecinin sürdüğünü belirtti.