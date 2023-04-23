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Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı
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23 Nisan 2023 Pazar 20:28:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 20:28:00

Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı

Kaynak: TRT Haber

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Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Türkiye, vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti. İlk etapta 140 kişi bölgeden tahliye edildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar ikinci haftasına girdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi, Sudan'da bulunan Türk vatandaşlarıyla temas kurarak gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

Bugün itibarıyla 140 kişinin kara yoluyla Etiyopya üzerinden tahliye edilmesi süreci başladı.

Hartum Büyükelçiliği'nin belirlediği diğer iki toplanma alanındaki vatandaşların ise sahadaki güvenlik koşulları da dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede tahliye edileceği belirtildi.

Hartum'daki Türk Büyükelçiliği'nin hizmet vermeye devam ettiği ve tahliye edilmesinin bu aşamada söz konusu olmadığı kaydedildi.

Etiketler : sudan diplomatik tahliye
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