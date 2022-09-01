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01 Eylül 2022 Perşembe 16:44:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 16:44:00

Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi

Kaynak: AA

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Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e çıktı.

Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden sağanağın, yaklaşık 32 bin evin tamamının, 44 bin konutun ise kısmen yıkılmasına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 104'e çıktığı belirtildi.

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal kararı alınmıştı.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenenlerin sayısının 226 bine yükseldiğini duyurmuştu.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Etiketler : sudan sel felaket
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