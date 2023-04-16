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16 Nisan 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 09:00:00

Sudan'daki çatışmaların ilk gününde 56 kişi öldü, 595 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda dün 56 sivilin öldüğü bildirildi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 56 sivil hayatını kaybetti, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişi yaralandı.

Komite, "Aklıselimin hakim olması ve masum, silahsız sivillerin canına mal olan çatışmaların derhal durdurulması, alıkonan, mahsur kalanların tahliyesi ve yaralılara ilk yardım için güvenli koridorların açılması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

ARAP BİRLİĞİNE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Mısır ve Suudi Arabistan'ın, Sudan'daki çatışmaları görüşmek üzere bugün Arap Birliğini acil toplantıya çağırdığı belirtildi.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Zeki, Mısır ve Suudi Arabistan'ın, Sudan meselesini görüşmek üzere Arap Birliğini bugün temsilciler düzeyinde acil toplantıya çağırdığını aktardı ancak ayrıntı vermedi.

SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR, VATANDAŞLARINI UYARDI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki tüm vatandaşlardan dikkatli olmaları ve Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçiliğinin talimatlarına uymaları istendi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, vatandaşlara, çatışma bölgelerinden uzak durma ve olaylar yatışana kadar evden çıkmama uyarısı yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Sudan'da ikamet eden Mısır vatandaşlarının durumunu sürekli takip ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Etiketler : sudan çatışma hızlı destek kuvvetleri
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