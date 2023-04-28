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28 Nisan 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 13:15:00

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle birçok ülke tahliye operasyonu yürütüyor

Kaynak: AA

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Sudan'dan, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle vatandaşlarını çıkarmak isteyen ülkelerin tahliye çalışmaları sürüyor.

Aralarında Türkiye, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 50'den fazla ülke, vatandaşlarını karadan Etiyopya ve Mısır, denizden ise Port Sudan Limanı üzerinden ve hava yoluyla tahliye etmeye devam ediyor.

Port Sudan Havalimanı'na inen çeşitli ülkelere ait askeri uçaklar ve yolcu uçakları, Sudan'dan tahliye edilmek isteyen vatandaşlarını alarak ülkelerine ulaştırıyor. Son olarak Endonezya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, ülkede bulunan vatandaşlarının tahliyesini sağladı.

Etiketler : sudan çatışma tahliye operasyon
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