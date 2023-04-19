Sudan'daki çatışmalar 5. gününe girerken ilan edilen ateşkese uyulmuyor

Başkent Hartum'daki ordu genel komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinden silah sesleri gelirken çatışma bölgelerinden yoğun duman yükseliyor. Kent sakinleri de şehirden kaçmaya çalışıyor.

Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum 24 saatlik ateşkes önerisi sundu ve Silahlı Kuvvetler bu öneriyi hemen kabul etti. İsyancı milisler ateşkese uymadı ve vatandaşları taciz etmeye devam etti." dedi.

Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsyancıların vatandaşları taciz ederek yağmalama ve hırsızlık yapması, ateşkesin uygulanmasını imkansız hale getirdi. Vatandaşlarımızın bunlara maruz kalmasını görüp müdahale etmememiz ve sessiz kalmamız mümkün değildi. İsyancıların medyası, bizim ateşkese uymadığımızı savunuyor. Biz ateşkesi reddetmedik ama onların ateşkesin gereksinimlerini yerine getirmelerini şart koştuk, bu da olmadı. Ülkedeki güvenliği sağlamaya devam edeceğiz."

SUDAN MERKEZİ DOKTORLAR KOMİTESİ: 39 HASTANE HİZMET DIŞI KALDI



Öte yandan, Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, hizmet dışı kalan hastanelerin 9'unun bombalandığı, 16'sının da zorunlu tahliye edildiği belirtildi.

Başkent ve eyaletlerdeki 59 temel hastanenin sadece 20'sinin tamamen veya kısmen faaliyet gösterdiği ifade edilen açıklamada, bazıları hastanelerin sadece ilk yardım hizmeti verdiği, bunların da yetersiz personel, tıbbi malzeme, su ve elektrik nedeniyle kapatılma riski bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 5 ambulansın, askeri güçlerin saldırısına uğradığı, bazı ambulansların da hasta nakletmek ve malzeme götürmek için geçişine izin verilmediği kaydedildi.

24 SAATLİK ATEŞKES İLAN EDİLDİ



Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, dün CNN'e yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18.00'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtmişti.

HDK komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıklamıştı.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA



Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini bildirmişti.