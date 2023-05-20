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20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 15:30:00

Sudan'da sivil kayıpların sayısı 850'ye ulaştı

Kaynak: AA

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Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda 850 sivilin öldüğü bildirildi.

Sudan Doktorlar Sendikasından yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve diğer kentlerde ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 850 sivil hayatını kaybetti, 3394 kişi yaralandı.

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini talep ederken HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde batıda Çad sınırındaki Darfur bölgesinde isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Taraflar arasındaki çatışmalar, başkent Hartum başta olmak üzere çeşitli kentlerde 36 gündür sürüyor.

Etiketler : sudan hızlı destek kuvvetleri çatışma sivil hayatını kaybetti
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