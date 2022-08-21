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21 Ağustos 2022 Pazar 21:26:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 21:26:00

Sudan'da seller nedeniyle OHAL ilan edildi

Kaynak: AA

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Sudan'da 79 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, Bakanlar Kurulu, ülkedeki sağanakların yol açtığı sel felaketlerinde yaşanan can ve mal kayıpları ile mağdurlara gerekli yardımın sağlanmasını görüşmek üzere toplandı.

Kurul, sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde alarm ve OHAL ilan etti.

İçişleri Bakan Vekili Anan Hamidi, yaptığı açıklamada, sellerde yaşanan kayıpların bu eyaletlerle sınırlı olduğunu belirterek, "Tüm gıda ve insani yardımlarımızı dağıttık, konvoylar gelecek günlerde o eyaletlere gidecek." dedi.

Kabine İşlerinden Sorumlu Bakan Vekili Osman Hüseyin Osman da "Sellerden etkilenenlere yardımı ulaştırmak ve olası zararları önlemek için erken uyarı sistemlerini güçlendiriyoruz." diye konuştu.

MENAGİL "AFET BÖLGESİ" İLAN EDİLDİ

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil, sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi.

Cezire Eyaleti Valisi İsmail Avadallah el-Akip, Menagil bölgesinde sellerde 3 binden fazla evin yıkıldığını belirtti.

Akip, "Federal hükümete ve sivil toplum kuruluşlarına, sellerden etkilenenleri barındıracak çadırlar sağlayarak hasarın azaltılmasına katkıda bulunmaları için çağrı yapıyoruz." dedi.

SELLER HAZİRANDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Sudan ordusu, dün, Cezire eyaletindeki yetkililere yardım etmek için helikopterler, kurtarma botları ve bir dizi ekibin sevk edildiğini duyurmuştu.

Ülkede, hazirandan bu yana sellerde 79 kişi hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlarından 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, 14 Ağustos'ta Nil Nehri eyaletinde selden etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, selzedelere gerekli desteği sağlama sözü vermişti.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Etiketler : Sudan olağanüstü hal İçişleri Bakan Vekili
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