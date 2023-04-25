Sudan'da ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkesi kabul etti

Sudan'da ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkesi kabul etti

HDK'den yapılan açıklamada, ABD'nin arabuluculuğu ile insani yardım koridorları açmak, vatandaşların ve bölge sakinlerinin hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmak ve diplomatik misyonları tahliye etmek amacıyla gece yarısından itibaren 72 saatlik insani ateşkes kararı alındığını bildirdi.

HDK'nin yabancıların ve diplomatik misyonların ülkeyi güvenli bir şekilde terk etmelerini sağlamak için işbirliğine hazır oldukları ifade edilen açıklamada, ilan edilen ateşkes süresince ona bağlı kalınacağı kaydedilerek "Karşı tarafa ateşkese uymaması nedeniyle devam eden ihlallere karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aljazeera kanalına açıklama yapan askeri bir yetkili de ordunun ABD'nin arabuluculuğunda 3 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıklama yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da tarafların 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere ülke genelinde 72 saatlik ateşkes için anlaştığını duyurdu.

Blinken, Sudan'daki çatışmalar üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "Son 48 saat boyunca yoğun müzakerelerin ardından, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 24 Nisan gece yarısından itibaren başlayacak ve 72 saat sürecek ülke çapında ateşkesi uygulama konusunda anlaştılar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu süre boyunca tarafların ateşkese tam bir şekilde uyması çağrısında bulunduğunu belirten Blinken, "Çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesine destek olmak için, ABD bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla ve Sudanlı sivil paydaşlarla koordinasyon içinde çalışacak ve Sudan'da kalıcı bir ateşkes ve insani durumların müzakeresini, sonuçlandırılması ve uygulanmasını denetleyecek bir komite oluşturma konusunda yardımcı olacaktır." bilgisini verdi.

Blinken, Sudan'da çatışmanın tarafları ve ortaklarla sivil yönetimine geri dönüş hedefine doğru çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Diğer taraftan HDK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin arabulucu olmasıyla ateşkesi kabul ettikleri belirtildi.

Açıklamada, ateşkesin insani koridor oluşturulması, sivillerin çatışma alanından çıkmaları, hastanelere ve güvenli bölgelere ulaşmaları, diplomatik misyonların tahliye edilmesi için yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Hızlı Destek Kuvvetleri yabancı çalışan ve diplomatların ülkeyi güvenle terk etmeleri için tüm kolaylıkları sağlamak üzere işbirliği yapmaya hazır olduğunu beyan ediyor. Hızlı Destek Kuvvetleri, bu halkın rahminde doğmuştur. Halkın yanında duruyor, tercihlerini destekliyor ve özgürlük, adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne yönelik meşru arzularını gerçekleştirmek için çaba gösteriyor." denildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da bu yana çatışmalarda 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını duyurdu.