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01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:00:00

Sudan'da Ordu ve HDK 72 saatlik yeni ateşkes ilan etti

Kaynak: AA

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Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıkladı.

Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bu gece yarısından itibaren insani ateşkesi 72 saat daha uzattıklarını açıkladı.

HDK'den yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası çağrılar üzerine insani koridorlar açmak, vatandaşların hareketini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını karşılamaları ve güvenli yerlere ulaşabilmelerini sağlamak için bu gece yarısından itibaren insani ateşkesin 3 gün daha uzatıldığı belirtildi.

Ordu da Suudi Arabistan ve ABD'nin çabalarıyla ateşkesi 72 saat daha uzatmaya karar verdiklerini duyurdu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında başkent Hartum'un farklı noktalarında, 28 Nisan gecesi başlayan ateşkese rağmen çatışmalar devam etti.

İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

ORDUDAN HDK'YE HASTANEYİ ASKERİ KARARGAHA DÖNÜŞTÜRME SUÇLAMASI

Ordu, HDK'yi Şarku Nil kentinde bir hastaneyi yoğun bakımdakiler dahil boşaltarak ve cephaneyle doldurarak askeri karargaha dönüştürmekle suçladı.

Bu arada Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 13 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 528 kişinin öldüğünü, 4 bin 599 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ordu ve HDK, Suudi Arabistan ve ABD'nin çabaları ile 28 Nisan gecesi yarısından itibaren 72 saat daha uzatma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Etiketler : hızlı destek kuvvetleri sudan ateşkes
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