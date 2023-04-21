VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız"
Restorasyon tamamlandı! Sultanahmet Camii ibadete açılıyor
Çocuklukta aşırı şeker tüketimi yetişkinlikte depresyona davetiye çıkarıyor
Avrupa'da alışılmışın dışındaki enflasyon grev dalgasını genişletti
Türkiye denizleri ve iç suları "hayalet ağ" tehlikesinden arındırılıyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması 25 Nisan'da yapılacak
21 Nisan 2023 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 12:30:00

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik ateşkes uygulayacaklarını duyurdu.

HDK'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ateşkes, Ramazan Bayramı'na rastlıyor. Vatandaşların tahliyesi için insani koridorlar açmak ve aileleriyle bayramlaşma imkanı tanımak için bayramın ilk günü yerel saatle 06.00'dan itibaren 72 saatlik tam bir ateşkese bağlı kalınacak." ifadesi kullanıldı.

Gece saatlerinde başkentin Erkevit, Mamura, Mücahidin başta olmak üzere çok sayıda mahallesinde çatışma sesleri duyuldu.

Bazı ev ve iş yerleri çatışmalarda ağır hasar aldı. Bazı binalarda yangın çıktı.

Bayram namazının ardından da ateşkes kararına rağmen Hartum'da silah sesleri gelmeye devam etti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda en az 300 kişi hayatı kaybetti.

Etiketler : sudan hızlı destek kuvvetleri çatışma ramazan bayramı
"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"

"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"
Instagram'da 'Mert' temizlik

Instagram'da 'Mert' temizlik
‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz

‘İstenmeyen gelin' iddiasına sessiz
Londra'da hırsızlık şoku

Londra'da hırsızlık şoku
Nüfus müdürlüğünde evlendik!

Nüfus müdürlüğünde evlendik!
‘Asla durmuyorlardı'

‘Asla durmuyorlardı'
Albümü çıkmadan çalındı

Albümü çıkmadan çalındı
Turne heyecanı

Turne heyecanı
Projeler buluşması

Projeler buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX