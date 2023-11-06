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06 Kasım 2023 Pazartesi 00:21:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 00:21:00

Sudan'da HDK Cuneyne kentini ele geçirdi

Kaynak: AA

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Sudan'da nisan ayından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri, Batı Darfur eyaletinin Cuneyne kentini ele geçirdi.

Sudan'da nisan ortasından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Çad sınırındaki Cuneyne kentinde kontrolü sağladığını ileri sürdü.

HDK'ye ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Batı Darfur eyaletinin Cuneyne kentindeki 15. Piyade Tümeni'nin tüm teçhizatla birlikte ele geçirildiği iddia edildi.

Açıklamada, HDK güçlerinin bir sonraki hedefinin, batıda ordu kontrolündeki tek şehir Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir olduğu ifade edilerek, ardından hükümet temsilcileriyle askerin komuta kademesinin ikamet ettiği ülkenin doğusundaki sahil kenti Port Sudan'ın hedefte bulunduğu belirtildi.

Batıda 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki en büyük kentlerden Nyala, Zalince ve Dain yakın zamanda HDK güçlerinin kontrolüne girmişti.

SUDAN İÇ SAVAŞI

Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Birleşmiş Milletlere göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6 milyona yakın kişi evlerinden edildi.

Çatışmalarda 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 29 Ekim'de Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğunda başlayan müzakerelerden ise henüz sonuç alınamadı.

Etiketler : Hızlı Destek Kuvvetleri Batı Darfur Cuneyne
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