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15 Ağustos 2023 Salı 17:20:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 17:20:00

Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana 4,3 milyon kişi zorla yerinden edildi

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), çatışmaların devam ettiği Sudan'da 4,3 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edildiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Sudan ordusu ile hükümetin isyancı ilan ettiği paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden iç savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Spindler, "Sudan'da çatışmaların başlangıcından bu yana 4,3 milyon kişi zorla yerinden edildi. Bu sayıya komşu ülkelere giden 900 binden fazla mülteci ve sığınmacı ile Güney Sudan'a dönmek zorunda kalan 195 bin Güney Sudanlı dahildir. Sudan'da çatışmaların başından bu yana 3,2 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi." dedi.

Sudanlıların bulundukları yerden kaçmaya devam etmesi halinde Sudan içinde ve komşu ülkelerde gittikleri yerlerdeki kalabalığın artacağına dikkati çeken Spindler, ulaşabildikleri her yerde hayat kurtaran desteklerine devam ettiklerini belirtti.

SAĞLIK MERKEZLERİNE 53 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris ise Sudan'daki çatışmaların, insanların yaşamı ve sağlığı üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğuna işaret etti.

Harris, "Çatışmalardan en çok etkilenen bölgelerdeki hastanelerin yaklaşık yüzde 67'si hizmet dışı kaldı. DSÖ çatışmaların sürdüğü bu 4 ayda sağlık merkezlerine 53 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılar 11 ölüm, 38 yaralanma ve 10 binlerce insanın sağlık hizmetlerine erişiminin engellenmesiyle sonuçlandı." diye konuştu.

Sudan'da devam eden kızamık, sıtma, ve dang humması gibi salgınların da bozulan sağlık sistemi nedeniyle kontrol edilmesinin zor olduğunu vurgulayan Harris, ülkenin yüzde 40'ından fazlasının açlıkla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Etiketler : Sudan Afrika Çatışma
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