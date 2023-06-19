Sudan'da çatışmalar güç geçtikçe şiddetleniyor

Görgü tanıklarına göre, Umdurman'ın güneyinde ordunun karargahının da bulunduğu Fiteyhab Mahallesi'nde ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada tarafların ağır ve hafif silahlarla semtte çatıştığı kaydedildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da çatışan tarafların talebi üzerine yaralı askerleri taşıyan komiteye ait bir konvoyun yakınına başkent Hartum'da ateş açıldığı ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Her iki taraftan alınan güvenlik garantilerine rağmen ateşkese saygı gösterilmedi." ifadeleri kullanıldı.

Komite, Sudan'daki çatışmanın her iki tarafını da "güvenli insani alanlar oluşturmaya" çağırdı.

Ordu, Kızılhaç ekibinin HDK'nin bulunduğu bölgede ateş altına alındığını savunarak orada güçlerinin bulunmadığını bildirdi.

HDK'den yapılan açıklamada ise ordunun, Kızılhaç ekibiyle olan HDK güçlerine saldırdığı iddia edildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR



Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.