VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Hedef Kızılelma" belgeselinin ikinci bölümüne çok yakında
KMO'da geçirdiği kazada ağır yaralanan Öğretim Üyesi hayatını kaybetti
Ergin Ataman, Anadolu Efes'ten ayrıldı
Sudan'da çatışmalar güç geçtikçe şiddetleniyor
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tebrik ziyaretleri sürüyor
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4,7'lik deprem
19 Haziran 2023 Pazartesi 22:35:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 22:35:00

Sudan'da çatışmalar güç geçtikçe şiddetleniyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında dün başlayan 72 saatlik ateşkes anlaşmasına rağmen taraflar arasında başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Görgü tanıklarına göre, Umdurman'ın güneyinde ordunun karargahının da bulunduğu Fiteyhab Mahallesi'nde ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi.

Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada tarafların ağır ve hafif silahlarla semtte çatıştığı kaydedildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da çatışan tarafların talebi üzerine yaralı askerleri taşıyan komiteye ait bir konvoyun yakınına başkent Hartum'da ateş açıldığı ancak olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Her iki taraftan alınan güvenlik garantilerine rağmen ateşkese saygı gösterilmedi." ifadeleri kullanıldı.

Komite, Sudan'daki çatışmanın her iki tarafını da "güvenli insani alanlar oluşturmaya" çağırdı.

Ordu, Kızılhaç ekibinin HDK'nin bulunduğu bölgede ateş altına alındığını savunarak orada güçlerinin bulunmadığını bildirdi.

HDK'den yapılan açıklamada ise ordunun, Kızılhaç ekibiyle olan HDK güçlerine saldırdığı iddia edildi.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Etiketler : sudan sudan çatışma afrika
‘Ya Çok Seversen'den ilk kare

‘Ya Çok Seversen'den ilk kare
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
Mavi tura çıktılar

Mavi tura çıktılar
Festivalde yarışacak

Festivalde yarışacak
Aynur yaza hazır

Aynur yaza hazır
Hayırlı evlat

Hayırlı evlat
Sanat dünyasının yanında

Sanat dünyasının yanında
Ege'de sirtaki yapacak

Ege'de sirtaki yapacak
Futbol buluşması

Futbol buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX