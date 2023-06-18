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Sudan'da çatışan ordu ve HDK, 72 saatlik ateşkesi kabul etti
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18 Haziran 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 11:30:00

Sudan'da çatışan ordu ve HDK, 72 saatlik ateşkesi kabul etti

Kaynak: AA

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Sudan'da 15 Nisan'dan beri çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 72 saatlik ateşkesi kabul etti.

Ordudan yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Suudi Arabistan ve ABD'nin kolaylaştırdığı Cidde görüşmeleri kapsamında insani yardımların sağlanması için 18 Haziran saat 06.00'da başlayan 72 saatlik bir ateşkes teklifini onayladı." ifadesine yer verildi.

"İŞLENEN HER TÜRLÜ İHLALE YANIT VERECEĞİZ"

Açıklamada, "Ateşkese olan bağlılığımıza rağmen, ateşkes süresi boyunca (HDK'yi kastederek) isyancılar tarafından işlenen her türlü ihlale kararlı bir şekilde yanıt vereceğimizi not ediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan HDK tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğunda bu sabah başlayacak 72 saatlik yeni ateşkesin memnuniyetle karşılandığı duyuruldu.

Ateşkes süresince insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için çalışılacağı bildirilen açıklamada, "Ülkemizdeki krizi çözmek için Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuk çabalarını takdir ediyoruz." denildi.

3 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Suudi Arabistan ve ABD'den yapılan ortak açıklamada, Sudan ordusu ve HDK'nin 3 günlük ateşkes anlaşmasına vardığı ifade edilerek ateşkesin 18 Haziran'da yerel saatle 06.00'dan itibaren yürürlüğe gireceği aktarılmıştı.

Açıklamada, tarafların, ateşkes süresince savaş uçakları ve insansız hava araçlarını kullanmaktan, topçu ateşinden ve herhangi bir askeri ikmal faaliyetinden kaçınacağı ve insani yardım çalışmalarını kolaylaştıracağı belirtilmişti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'da 3. ayına giren çatışmalarda yaklaşık bin kişi yaşamını yitirdi, 5 bine yakın kişi yaralandı.

Etiketler : sudan hızlı destek kuvvetleri ateşkes
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