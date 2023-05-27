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Sudan'da ateşkes ve yaptırım tehdidine rağmen taraflar çatıştı
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27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:00:00

Sudan'da ateşkes ve yaptırım tehdidine rağmen taraflar çatıştı

Kaynak: AA

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Sudan'da nisan ortasından bu yana süren ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, ABD-Suudi Arabistan arabuluculuğunda 22 Mayıs'ta imzalanan bir haftalık ateşkes anlaşmasına ve ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen bugün yeniden alevlendi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre başkent Hartum'un batısındaki Mugren Mahallesi, iki tarafça ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Savaş uçakları başkent semalarında dolaşırken bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Taraflar, ABD ve Suudi Arabistan aracılığında 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi 21.45'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes yürürlüğe girdikten bir gün sonra Sudanlı generallerin son ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısında bulunmuştu.

Sudan Savunma Bakanlığı, dün emekli askerlerle eli silah tutanlara seferberlik çağrısı yapmıştı.

Başkent Hartum ve çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı bölgelerden ülke içindeki güvenli alanlara ve çevre ülkelere kaçışların yanı sıra Suriye, Yemen ve Mısır gibi çok sayıda yurttaşı bulunan ülkelerin vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Etiketler : sudan görgü tanıkları abd suudi arabistan
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