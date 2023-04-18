Sudan'da AB büyükelçisine saldırı

Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB'nin Sudan Büyükelçisi Aidan O'Hara'nın evinde saldırıya uğradığını duyurdu.

Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç saat önce Sudan'daki AB Büyükelçisi kendi ikametgahında saldırıya uğradı. Bu, Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlalidir. Diplomatik tesislerin ve personelin güvenliği, Sudan makamlarının birincil sorumluluğu ve uluslararası hukuk uyarınca bir yükümlülüktür" ifadelerini kullandı.

O'Hara'nın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes yaptığı açıklamada, devam eden çatışmalarda 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, bin 800'den fazla kişinin de yaralandığını aktarmıştı.

Devam eden çatışmalara değinen Perthes, "Bu çok değişken bir durum, bu nedenle dengenin nereye kaydığını söylemek çok zor" demişti.