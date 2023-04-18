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Sudan ordusu uluslararası tarafların önerdiği ateşkes çağrısını kabul etti
18 Nisan 2023 Salı 15:06:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 15:06:00

Sudan ordusu uluslararası tarafların önerdiği ateşkes çağrısını kabul etti

Kaynak: AA

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Sudan ordusu, uluslararası tarafların önerdiği 24 saatlik ateşkes çağrısına bugün 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı.

Sudan ordusu, uluslararası tarafların önerdiği 24 saatlik ateşkes çağrısına bugün 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : sudan hdk abd ateşkes hızlı destek kuvvetleri
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