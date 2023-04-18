18 Nisan 2023 Salı 15:06:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 15:06:00
Sudan ordusu uluslararası tarafların önerdiği ateşkes çağrısını kabul etti
Kaynak: AA
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Sudan ordusu, uluslararası tarafların önerdiği 24 saatlik ateşkes çağrısına bugün 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı.
Sudan ordusu, uluslararası tarafların önerdiği 24 saatlik ateşkes çağrısına bugün 18.00'den itibaren uyacaklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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