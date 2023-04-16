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Sudan ordusu: Milis güç HDK'yi tasfiye etmeden diyaloğa oturmayacağız
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16 Nisan 2023 Pazar 00:23:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 00:23:00

Sudan ordusu: Milis güç HDK'yi tasfiye etmeden diyaloğa oturmayacağız

Kaynak: AA

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Sudan ordusu, "Hımidti'nin milisleri" olarak tanımladığı ve bu sabahtan beri çatıştığı paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerini tasfiye etme ve parçalamadan önce müzakere veya diyaloğa oturmayacaklarını duyurdu.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, "(HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'yu kastederek) Hımidti'nin isyancı milislerinin tasfiye edilmesi ve dağıtılmasından önce herhangi bir müzakere veya diyalog olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

Halkı, Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) ile çatışmaya girmemeye çağıran ordu açıklamasında, "Güvenliğinizi koruyun ve Hımidti'nin isyancı milisleriyle çatışmayın. Silahlı Kuvvetler, bu meseleyi hızlı bir şekilde çözmeye muktedirdir, ancak operasyonlardan zarar görmemeniz için çalışıyoruz." denildi.

"SUDANLILARIN, SİLAHLARINI BİRBİRİNE DOĞRULTMASINI İSTEMİYORDUK"

Öte yandan Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah, "Silahlı Kuvvetler, Sudan'a güvenlik ve istikrarı çok yakında geri getirmek için kararlılıkla çalışıyor. Durumun bu derece kötüye gitmesini, Sudanlıların bu talihsiz şekilde silahlarını birbirine doğrultmasını istemiyorduk." dedi.

Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile HDK arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi.

Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde orduya destek olması için kurulan ve birtakım yasalarla resmi statü kazanan HDK'nin bağımsız bir ordu gibi hareket etmesinden rahatsız olan Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu arasında birkaç aydır "sözlü kavga" yaşanıyordu.

Sudan ordusu, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, paralel bir ordu gibi hareket eden HDK mensuplarının başkent ve bazı şehirlerdeki hareketliliğinin güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, ordunun onayı dışındaki bu adımın sona erdirilmesini istemişti.

Ulusal basında, 12 Nisan'da HDK'nin ülkenin kuzeyindeki Meravi Havaalanı ve ordunun askeri üssü çevresinde konuşlandığı yönünde haberler geçmişti.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde sabah saatlerinde ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ve birçok kentte tarafların çatışmaları sürüyor.

Etiketler : tasfiye Sudan Milis
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