VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Tahliye edilecek mi?
Karadeniz gazı için geldi!
İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
"Küresel bir kriz"
İzmir Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 400, DSİ 196 personel istihdam edecek
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a suç duyurusu
Sudan Maden Bakanı, Türk yatırımlarının önündeki engelleri kaldırma sözü verdi
Yılın ilk yarısında 67 ilin ihracatı arttı
Türk okçuluğunun yükselişi sürüyor
'Filenin Sultanları' FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'la eşleşti
Somali ve dostları için yeni bir umut
Osmanlı'yı deniz imparatorluğu haline getiren Barbaros Hayrettin Paşa
Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi
Mezarlık'ta gazeteci
İlker'e sahneden alkış
Paris yolcusu
Makyajsız paylaşım
Uymazlarsa NATO'ya almayacağız
MİT'ten nokta operasyon! Sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi
Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu
Ukrayna "son kale"den çekildi
Başkan Erdoğan'ın Anastasiadis'e verdiği cevap gündem oldu!
04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:47:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:47:00

Sudan Maden Bakanı, Türk yatırımlarının önündeki engelleri kaldırma sözü verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sudan Maden Bakanı Muhammed Beşir, Türk yatırımlarının önündeki tüm engelleri kaldırma sözü verdi.

Beşir, başkent Hartum'daki Bakanlık binasında, Maden Tetkik ve Arama Uluslararası Madencilik AŞ Genel Müdürü Murat Halit Durceylan ile iki ülke arasındaki ortak iş birliği ve ülkedeki Türk maden yatırımlarının nasıl geliştirileceğini görüştü.

Toplantıya, MTA Sudan Müdürü Adem Akdemir ve Genel Müdür Danışmanı Yunus Badem de katıldı.

Durceylan, Maden Bakanı Beşir'e, Bakanlık ile 2018 yılında imzalanan anlaşma gereğince Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde şirkete tahsis edilen maden sahalarında yapılan çalışmaların sonuçları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Durceylan, bu bölgelerde üretimin başlaması durumunda iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin hızla gelişeceğini belirtti.

Maden Bakanı Beşir de iki ülke arasındaki teknik ve ikili iş birliğine övgüde bulunarak değerli ve endüstriyel madenlerde gelecek vadeden yatırım fırsatları oluşturma ve Türk yatırımlarının önündeki tüm engelleri kaldırma sözü verdi.

Beşir, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler gereği Türk şirketlerine özel ihtimam göstermeleri için ilgili makamlara talimat verdi.

Yeraltı zenginlikleri ile bilinen Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, altının yanı sıra demir, bakır, krom, çinko, mika, gümüş gibi maden rezervleri bulunuyor.

Sudan Merkez Bankasına göre, ülke, bu yılın ilk çeyreğinde 720 milyon dolar değerinde yaklaşık 12 ton altın ihraç etti.

Sudan Ticaret Odaları Birliği (STOB) Başkanı Nadir el-Hilali, geçen ay AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Madencilik alanında da çok büyük fırsatlar var ve bu altınla sınırlı değil. Krom, bakır, demir, mika ve çok sayıda maden çıkarılabilir. Bunun meyvesini elde etmek için altyapıya ihtiyaç var. Altyapı da büyük bir yatırım alanı." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : başkent Hartum Krom bakır demir mika Nadir el-Hilali
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Urfa'da sürpriz doğum günü

Urfa'da sürpriz doğum günü
Bodrum'da açılış

Bodrum'da açılış
SurvIvor sonrası mektup tartışması

SurvIvor sonrası mektup tartışması
Suat çaldı Ferhat söyledi

Suat çaldı Ferhat söyledi
17 milyon iddiası yalan

17 milyon iddiası yalan
Biz evleniyoruz!

Biz evleniyoruz!
İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu

İsrail'de sahnelenen ilk Türk oyunu
Trafikte arabası yandı

Trafikte arabası yandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX