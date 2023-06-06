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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan, müzakerelerden umutlu olduğunu açıkladı
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06 Haziran 2023 Salı 22:22:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 22:22:00

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan, müzakerelerden umutlu olduğunu açıkladı

Kaynak: AA

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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yürütülen müzakerelerden umutlu olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir barışa götüren Cidde Platformu'na güvenimizi teyit ediyoruz." dedi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Burhan, "Cidde Platformu'nun amacına ulaşabilmesi için isyancıların (HDK) hastaneleri, hizmet merkezlerini ve evleri terk etmesi, yaralıların tahliyesi ve insani yardımlar için koridor açması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Barış çabaların bir sonuç vereceğine inandığını vurgulayan Burhan, "Sürdürülebilir barışa götüren Cidde Platformu'na güvenimizi teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan'da ordu ile paralel bir ordu gibi davranan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) arasında bir süredir yaşanan gerginlik, 15 Nisan'da başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 850'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında devam eden çatışmaların durması için taraflar, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde müzakerelere başlamış ve yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

Etiketler : sudan suudi arabistan cidde
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