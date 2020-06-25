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25 Haziran 2020 Perşembe 08:07:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 09:17:00

Sudan Başbakanı Hamduk: AB ile iş birliğini artırmak istiyoruz

Kaynak: AA

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Sudan Başbakanı Hamduk, AB ile iş birliğini artırmak istediklerini belirterek AB'nin geçiş hükümetine desteğini övdü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Başbakan Abdullah Hamduk, Başbakanlık binasında, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne ve İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic'i ağırladı.

Görüşmede, Kabine İşleri Bakanı Ömer Manis, Dışişleri Bakanı Esma Abdullah ile başkent Hartum’daki bazı Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri de hazır bulundu.

"Geçiş hükümeti kapsamlı ve adil bir barış tesis etmekte kararlı"

Geçiş hükümetinin kapsamlı ve adil bir barış tesis etme kararlılığında olduğunu belirten Başbakan Hamduk, Almanya, AB, BM ve Sudan’ın ortak ev sahipliğinde bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Sudan Ortaklık Konferansı aracılığıyla uluslararası toplumla gerçek ortaklıklar kurmaya çalışacaklarını söyledi.

Hamduk, AB’nin geçiş hükümetine desteğinden övgüyle söz ederken AB ile iş birliğini artırmak istediklerini ifade etti.

Kabine İşleri Bakanı Ömer Manis de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst düzey heyetin, AB’nin Sudan hükümetinin yanında olduğunu ve geçiş döneminin hedeflerine ulaşması için desteğini vurguladığını belirterek heyetin, insani yardımların ulaştırılmasındaki iş birliği dolayısıyla Hartum hükümetine teşekkür ettiğini iletti.

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