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25 Haziran 2020 Perşembe 09:44:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 09:44:00

Sudan ABD ile Hedasi Barajı müzakerelerini görüştü

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Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında krize neden olan Hedasi Barajı müzakerelerini görüştü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Başbakan Abdullah Hamduk ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında geçen hafta başarısızlıkla sonuçlanan Hedasi Barajı’nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili görüşmeler ele alındı.

ABD’li bakan Mnuchin, Sudan’ın baraj meselesinde tarafların uzlaşıya varması için gösterdiği çabadan övgüyle söz ederken Sudan Başbakanı Hamduk da görüşmelerin başarıya ulaşması için sunduğu destek dolayısıyla ABD’ye teşekkür etti.

Hamduk, Meselenin asli unsurlarından biri olarak tüm tarafların razı olacağı bir anlaşmaya varılması için ülkesinin çabalarının sürdüğünü kaydetti.

Arap Birliği, "Libya krizi ve Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı" konularını görüşmek üzere 23 Haziran Salı günü dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenlemişti.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Arap Dışişleri Bakanları, Etiyopya’ya Mısır ve Sudan ile anlaşmadan barajı doldurmama çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler de 21 Haziran Pazar günü, Etiyopya, Mısır ve Sudan’dan anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözmelerini istemişti.

HEDASİ BARAJI ANLAŞMAZLIĞI

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki ana kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Üç ülke arasında yıllardır süren ve nihai çözüme ulaşılamayan müzakerelerden, geçen hafta da sonuç alınamamıştı.

Mısır, müzakerelerin tıkanmasının ardından hafta sonu Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinden "soruna adil çözüm bulunması" için müdahalede bulunmasını istemişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz enerji üretimini gidermeyi amaçlıyor.

Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuzda barajda su tutulmaya başlanacağını açıklamıştı.

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