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01 Şubat 2023 Çarşamba 23:54:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 23:54:00

Su krizi araştırmasından korkutan sonuç: Avrupa felaketin eşiğinde

Kaynak: AA

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Bilim insanları, Avrupa'nın yeraltı suyu rezervlerinin kuruması nedeniyle "yıkıcı bir kuraklığın eşiğinde olduğunu" söylüyor.

Avusturya'daki Graz Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, kıtanın yeraltı su kaynaklarının durumunu incelemek için Dünya'nın yörüngesinde dönen Tom ve Jerry adlı iki uydudan gelen verileri analiz etti.

Bu iki uydu yörüngede yaklaşık 490 kilometre yükseklikte yer alıyor. Aralarında yaklaşık 200 kilometre mesafe var.

Dr. Torsten Mayer-Gürr ve meslektaşları, su kaynaklarında son yıllarda meydana gelen değişiklikleri belgelemek için uydu gravimetrisi adı verilen metodu kullandı.

Son dönemde iklim gözlemleme uydularında popüler olan bu yöntem, Dünya üzerinde kütle dağılımında meydana gelen değişimleri ölçmeye yarıyor. Uzmanlar, bunun yeraltı su kaynakları ve buz kütlelerindeki değişimleri anlamak için çok elverişli bir yöntem olduğu görüşünde.

"SICAK HAVA DALGALARI NEDENİYLE YERALTI SULARINDAKİ DÜŞÜŞ TELAFİ EDİLEMEDİ"

İklimbilimciler, küresel ısınma nedeniyle yazların daha sıcak geçmesinin, 2018'den bu yana yüzey ve yeraltı sularının seviyesinde büyük bir düşüşe neden olduğunu daha önce tespit etmişti.

Dr. Mayer-Gürr ve ekibi ise son yıllarda Avrupa genelindeki sıcak hava dalgaları nedeniyle bu düşüşün telafi edilemediğini saptadı.

"YABAN HAYATINI, HABİTATLARI VE TARIMI ŞİMDİDEN ETKİLEDİ"

Ekip, Avrupa'nın bir su felaketinin eşiğinde olduğunu ve bunun yaban hayatını, habitatları ve tarımı şimdiden etkilediğini aktardı.

Mayer-Gürr, "Birkaç yıl önce, suyun Avrupa'da bir sorun haline geleceğini asla düşünmezdim. Burada şimdiden su teminiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor" dedi.

SU SEVİYELERİ ARTMAZSA NE OLACAK?

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, kıtadaki sıcaklıklar son 30 yılda küresel ortalamanın iki katından fazla arttı.

Uydu verileri, 2018 ve 2019'un yaz aylarında Orta Avrupa'da çarpıcı bir su sıkıntısının başladığını gösteriyor.

O zamandan beri, yeraltı suyu seviyelerinde önemli bir artış olmaması ve seviyelerin sürekli düşük kalması, ekosisteme zarar verirken, ulaşımda ve altyapıda da ciddi aksaklıkları beraberinde getirebilir.

Örneğin buzullardaki şiddetli erimeye kar yağışının olmaması da eklenince Ren Nehri'ndeki su seviyeleri iyice azalabilir.

Öte yandan, İsviçre Alplerinde başlayıp, Lihtenştayn ve Fransa sınırlarından Almanya ve Hollanda topraklarından geçtikten sonra Rotterdam'da Kuzey Denizi'ne dökülen bu nehir, yük taşımacılığında da büyük rol üstleniyor.

Bunun yanı sıra yaz ayları yaklaşırken Avrupa'nın en önemli gündemlerinden biri su tasarrufu olabilir.

Etiketler : Avusturya Bilim insanları su krizi
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