Sovyetler bitiremedi Rusya tamamladı

Savunma Sanayi firması Rostec, ayrıntısına girmeden Su-47'nin insansız hava araçları inşa etmeye yardım ettiğini açıkladı.

Su-47 avcı uçağının gelişimini detaylandıran bir raporuna göre, Berkut testleri sırasında elde edilen kompozit malzemelerden yapılmış ters, eğimli kanat teknoloji bilgisi İnsansız Hava Araçlarının geliştirilmesinde kullanılıyor.

Bu kanat türü, ses altı uçuştaki sürtünmeyi azaltıyor, kalkış ve iniş özelliklerini, manevra kabiliyetini ve menzili iyileştiriyor.

F-22'NİN RAKİBİ SU-47

İlk olarak 1980'lerde son derece gelişmiş Amerikan F-22 Raptor'un geliştirilmesine bir yanıt olarak tasarlanan Su-47 Berkut, Soğuk Savaş'ın sonlarında Sovyet projesi olarak başladı.

Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından kurulan Rusya, Su-47'nin ilk prototipini 1997'de geliştirmeye başladı uçak kısa bir süre sonra havalandı.

1999, 2001, 2003 ve 2005'te kamuoyu önüne çıkan Berkut, güçlü dönüş performansına ve manevra kabiliyetine rağmen yapılan sortilerde hızının çok düşmesi nedeniyle eleştirildi.

Su-47 hakkında bağımsız denetçi rapoları olmadığı için bütün bilgiler Moskova Hükümeti tarafından dünyaya duyuruluyor.

Su-47 Berkut savaş uçağının en belirgin özelliği ileri ok açılı kanatlarıdır. Sukhoi firması tarafından 2002'den sonra uçak Su-47 olarak anılmaya başlandı.

Rusya'nın modern 5. nesil savaş uçağı Sukhoi Su-57 PakFa, Su-47 ile yapılan testlerin bir sonucu olarak geliştirilen bazı teknolojileri kullanıyor.

SUKHOİ SU-47 BERKUT'UN ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 1

Uzunluk: 22.6 m

Yükseklik: 6.3 m

Kanat açıklığı:15.16 m – 16.7 m

Boş ağırlık: 26,100 kg

Maksimum kalkış ağırlığı: 33000 kg

Motor (jet): Lyulka AL-37FU

Motor tipi: İkincil yanmalı, yönlendirilebilir güç sistemli (PFU modifiyeli), dijital kontrollüturbofanlar

Motor sayısı: 2

İtiş :83.4 kN

Azami hız: Mach 2.35

Deniz seviyesinde: Mach 1.1 (1,400 km/s, 870 m/s

Normal operasyon yüksekliğinde: Mach 2 (2,500 km/s, 1,550 m/s)

Menzil: 3,300 km

İrtifa: 18,000 m (59,050 ft)

Tırmanma oranı: 230 m/sn

Yük: 36 kg/m² (79.4 lb/ft²)