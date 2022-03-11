NATO Genel Sekreteri tarih verdi

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11 Mart 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 14:00:00

Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Başkan Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Antalya'da gerçekleştirilen tarihi zirve ile ilgili, "Türkiye'ye bunu sağladığını için teşekkür ediyoruz. Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki" ifadesinde bulundu. Stoltenberg ayrınca NATO olarak haziran ayında önemli kararlar alacaklarını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Antalya'da gerçekleştirilen tarihi zirve ile ilgili, "Türkiye'ye bunu sağladığını için teşekkür ediyoruz" ifadesinde bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NTV yayınında açıklamalarda bulundu. Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ile ilgili konuşan Stoltenberg, "Türkiye'ye bunu sağladığı için teşekkür ederiz" derken, "Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki" diye konuştu.

Stoltenberg, Antalya'da Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesi ile ilgili, "Türkiye'ye bunu sağladığı için teşekkür ederiz" derken, "Türkiye değerli ve kilit bir NATO müttefiki" ifadelerini kullandı.

NATO'nun bölgedeki gücünü artırıp artırmayacağı üzerine Genel Sekreter, "Haziran'da Madrid'de caydırıcılık için önemli kararlar alınacak" dedi.

Almanya'nın güvenlik tedbirleri için ayırdığı ek askeri bütçenin dengelerin değiştirip değiştirmeyeceği sorusu üzerine ise Stoltenberg, "Tüm üyelerimize bütçelerini artırmaları çağrısında bulunduk. Avrupalı müttefikler savunma bütçelerini artırmalı" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Rusya'nın saldırısının hepimiz için sonuçları olacak" şeklinde konuştu.

Stoltenberg son olarak Antalya diplomasi forumuna övgüde bulunarak, "Erdoğan ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum" dedi

Etiketler : Jens Stoltenberg NATO UKRAYNA RUSYA
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