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30 Kasım 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 09:30:00

Stoltenberg'ten dikkat çeken açıklama! Ukrayna NATO'ya alınacak mı?

Kaynak: İHA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna NATO'ya alınacak mı?" sorusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın büyük ihtimalle müzakere masasında sona ereceğini belirterek, "Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak" dedi.

"SİYASİ ORTAKLIĞIMIZI GENİŞLETİYORUZ"

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği ile ilgili, "Ukrayna konusunda şu anda ana odak noktası, kendilerini savunmalarına ve tahrip olmuş altyapıyı onarmalarına yardımcı olmak için acilen ihtiyaç duydukları desteği sağlamak. Daha sık buluşuyoruz, daha somut tartışmalar yapıyoruz ve siyasi ortaklığımızı genişletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KALICI BARIŞ SAĞLAMANIN EN İYİ YOLU ASKERİ DESTEK SAĞLAMAK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın büyük ihtimalle müzakere masasında sona ereceğini belirterek, "Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak" diye konuştu.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya Savaşı Ukrayna
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