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30 Ocak 2022 Pazar 15:42:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 15:42:00

Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması!

Kaynak: NTV

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Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili NATO'dan açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın işgali halinde Ukrayna'ya muharip güç gönderme planlarının olmadığını söyledi.

İngiliz medyasına konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği soruldu.

Stoltenberg NATO üyesi olmayan Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali halinde, Ukrayna'ya muharip güç gönderme planlarının olmadığını ifade etti. NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya destek verdiklerinin altını çizdi.

Stoltenberg "NATO üyesi olmakla NATO'nun güçlü ve çok değerli bir ortağı olmak arasında fark var. Buna şüphe yok" dedi.

Rusya Ukrayna'yı işgal etme niyeti olmadığını söylese de sınırda 100 binden fazla kişilik bir yığınak yapmış durumda.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO UKRAYNA
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