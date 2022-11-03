Stoltenberg'den Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

"Türkiye NATO'nun önemli müttefikidir. NATO da Türkiye'nin güvenliğine katkıda bulunuyor. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de desteklerimizi sürdürüyoruz." diyen Stoltenberg, Türkiye'ye tahıl sevkiyatındaki çabalarından dolayı teşekkür etti:

"Balistik füzelerle İran'ın Rusya'yı desteklediğini görüyoruz. Bu kesinlikle yanlış. Türkiye'ye Ukrayna'ya destek oldukları için teşekkür ederim. Türkiye, Ukrayna tahılının Karadeniz'den geçerek gıda krizinin önüne geçmiş oldu. Bu sevkiyatı büyük takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özellikle teşekkürlerimi sunuyorum çünkü Ukrayna tahılını Karadeniz'den geçirerek dünya gıda krizini önlemiş oluyorlar."

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BEKLENTİLERİ VAR"

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Finlandiya, İsveç ve Türkiye muhtırada anlaştılar. Türkiye'nin önemli beklentileri var. Güvenlik endişelerinizi paylaşıyorum. İsveç ve Finlandiya uzun vadeli ortaklıklarını taahhüt ediyorlar. Her iki ülkenin de somut adımlarını memnuniyetle karşılıyorum. Kalıcı bir mekanizma oluşturulmuş oldu. İsveç terör örgütlerine katılımı engellemek için yeni adımlar atıyor. Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırlar. Artık İsveç ve Finlandiya'nın tam üye olarak NATO'ya katılması lazım. Bu zor zamanlarda bunu tamamlamamız gerekiyor."