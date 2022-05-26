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26 Mayıs 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 17:00:00

Stoltenberg'den Türkiye'ye destek: Sorunun çözülmesi gerek

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin tutumuna destek verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına, bu iki ülkenin özellikle terör örgütü PKK/PYD unsurlarına verdiği destekten dolayı karşı çıkan Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi tutuma destek verdi.

NATO'nun haziran sonunda Madrid'de yapacağı zirve öncesinde temaslarda bulunmak üzere 30 Mayıs'ta bu ülkeyi ziyarete hazırlanan Stoltenberg, İspanyol basınına konuştu.

"Hiç kimse Türkiye kadar terör saldırından acı çekmemiştir" diyen Stoltenberg şunları söyledi:

"Türkiye önemli bir müttefiktir ve bir müttefikin endişeleri olduğunda bunun ele alınması, sorunun çözülmesi gerekir. Bu, her zaman böyle oldu. İsim sorunundan dolayı Yunanistan'ın vetosuyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin NATO üyesi olması da 10 yıldan fazla sürdü ama çözüldü."

İspanyol gazetecilerin, Kürtler ile terör örgütü PKK'yı özdeşleştirme çabalarına karşı çıkan NATO Genel Sekreteri, "Kürtlerden bahsediyorsunuz ama kabul etmeliyiz ki birkaç Kürt grup var ve PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir. İsveç ya da Finlandiya'da olmaları fark etmez." dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne davetli ülkeler olarak katılabilecekleri ancak 28 Haziran'dan önce Türkiye'nin taleplerine cevap vermezlerse aday ülke olma özlemlerini gidermelerinin zor olacağını dile getiren Stoltenberg, "Benim hedefim hızlı bir sürecin olması ve bunun için halen zamanımız var." ifadesini kullandı.

Etiketler : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç ve Finlandiya PKK/PYD
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