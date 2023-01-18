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18 Ocak 2023 Çarşamba 23:20:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 23:20:00

Stoltenberg: Ukrayna'ya acil olarak daha fazla silah sağlanmalı

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya acil olarak daha fazla silah gönderilmesi gerektiğini belirterek, "Savaşa, müzakere edilmiş barışçıl bir çözüm istiyorsak, Ukrayna'ya askeri destek sağlamamız gerekiyor. Tek yol bu. Barışa giden yol, silahlardan geçiyor" diye konuştu.

Stoltenberg, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) CNN'den Fareed Zakaria'nın moderatörlüğündeki barış ve güvenliğin sağlanması konulu panele katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı kazanmasının, dünyayı çok tehlikeli ve savunmasız kılacağını vurgulayan Stoltenberg, "Çünkü o zaman otoriter liderlere verilen mesaj, uluslararası hukuku ihlal ederek güç kullandıklarında istediklerini elde edebilecekleri olacak" dedi.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Savaşa, müzakere edilmiş barışçıl bir çözüm istiyorsak, Ukrayna'ya askeri destek sağlamamız gerekiyor. Tek yol bu. Barışa giden yol silahlardan geçiyor. Bu kulağa bir paradoks gibi gelebilir, ancak müzakere edilmiş bir anlaşmaya varmanın tek yolu, Başkan Putin'i, savaş alanında kazanamayacağına ikna etmektir. Oturup müzakere etmesi gerekiyor. Bu savaşın nasıl biteceğini kimse bilmiyor ancak büyük olasılıkla müzakere masasının etrafında bitecek. Kesin olarak bildiğimiz tek şey, müzakere masasının etrafında olup bitenlerin tamamen savaş sahasındaki güce bağlı olduğu."

Ukrayna'ya acil olarak daha fazla yardım sağlanması gerektiğine işaret eden Stoltenberg, "Rusya'yı hafife almak çok tehlikeli. Şimdi 200 bin asker daha seferber ediyorlar. Başkan Putin, binlerce genç Rus askerini feda etme iradesini gösterdi. Şimdi İran da dahil olmak üzere diğer otoriter rejimlere ulaşarak daha fazla silah ediniyorlar. Yeni saldırılar planlıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILIM SÜRECİ

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin, katılım sürecini tamamlayacağından emin olduğunu yineledi.

Türkiye'nin güvenlik kaygılarının meşru olduğunu, NATO ülkeleri içinde en fazla terör saldırısına maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "PKK, NATO müttefikleri tarafından ve hatta Finlandiya ile İsveç tarafından, başvurularından çok önce terör örgütü olarak görülüyordu" dedi.

Stoltenberg, iki ülkenin güvenliğinin, başvuru yaptıkları döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu belirterek, ABD de dahil olmak üzere birçok NATO ülkesinin ikili anlaşmalarla güvenlik garantisi verdiğini anımsattı.

Buna ek olarak Stoltenberg, Rusya'nın İsveç ve Finlandiya'ya saldırması halinde NATO'nun tepki vermemesinin düşünülemez olduğunu, iki ülkenin davetli ülke konumunda bulunduğunu ifade ederek, NATO'nun askeri yapılarına entegre edildiklerine dikkati çekti.

Etiketler : Stoltenberg nato Dünya Ekonomik Forumu
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