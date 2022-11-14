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14 Kasım 2022 Pazartesi 18:25:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 18:25:00

Stoltenberg: Ukrayna'nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz

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Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya ile olası müzakerelere başlaması ihtimalinde NATO'nun tavrının ne olacağına ilişkin, "Ukrayna'yı sahada destekleyip masada elini güçlendirmek istiyoruz. Ukrayna'nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz."dedi.

Stoltenberg, Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ve Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Rusya'nın Herson'daki savunma hattını Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekmesinin Ukrayna için sahada kazanılan bir başarı olduğunu ve Ukrayna'ya verilen desteğin devam ettirilmesi stratejisini güçlendirdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'yı işgal ederken iki büyük hata yaptığını söyleyen Stoltenberg, bu stratejik hatalardan birinin Ukraynalıları, cesaretlerini ve ülkeyi koruma bağlılıklarını, diğerinin ise NATO ve AB'nin Ukrayna'ya desteğini hafife almak olduğunu dile getirdi.

"UKRAYNA'NIN KABUL EDECEĞİ ŞARTLAR OLUŞURSA DESTEKLERİZ"

Stoltenberg, "Rus orduları bazı bölgelerden çekilse de hala Ukrayna'daki büyük büyük bir alanı kalabalık bir orduyla kontrol ediyorlar." dedi.

Putin'in, Ukrayna'nın kış şartlarından zor durumda kalmasını amaçladığını söyleyen Stoltenberg, "Önümüz kış, Putin Ukrayna'yı dondurmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, "Çoğu savaş masada biter ama masadakiler tamamen sahadaki başarılara bağlı." diyerek Ukrayna ordusunun savaşta kazandıkça müzakerelerde elinin daha güçlü olacağını belirtti.

Stoltenberg, basın mensuplarının Ukrayna'nın Rusya ile masaya oturmak için iyi bir fırsat yakaladığına ilişkin sorusunu, "Savaşın bedelini Ukraynalılar ödüyor. Bu sebeple ne zaman ve hangi şartlarda müzakerelere başlanacağına Ukraynalılar karar vermeli." şeklinde yanıtladı.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz. Bize düşen Ukrayna'nın kazançlarını artırmak." diye konuştu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kazandığı zaferlerin, Ukrayna halkına ait olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Avrupa'daki başkentlerde oturarak müzakere şartlarının ne olacağına biz karar veremeyiz. Buna Ukraynalılar karar verecek ve biz de destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, bu konuda önde gelen bir NATO müttefiki olarak Hollanda'nın devam ettireceğini açıkladığı destekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Stoltenberg, İstanbul'daki terör saldırısından etkilenenlere başsağlığı diledi.

HOLLANDA'NIN UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRECEK

Hoekstra ise Rusya'nın Kiev, Harkov ve Herson çevresinde geri itildiğine işaret ederek Ukrayna güçlerinin daha fazla yeri kurtarabilmesi için Hollanda'nın askeri yardım, insani yardım ve ekonomik yaptırımlarla Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini, bunun yanında savaş suçlarının araştırılması için büyük çaba gösterdiğini kaydetti.

Ukrayna'da işlenen savaş suçları ve saldırı suçlarının soruşturulması için çalıştıklarına değinen Hoekstra, Rusya için ayrı bir ceza mahkemesinin kurulmasına ilişkin "Her bir olay için ayrı mahkeme kurulması karmaşık problemler getirebiliyor." dedi.

Hokstra, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yürüttüğü soruşturmaya tam destek verdiklerini belirterek, "Adaletin sağlanması için çalışıyoruz ve bu bizim Ukraynalılara borcumuz." ifadelerini kullandı.

Hoekstra Putin'in enerji ve gıdayı silah olarak kullandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın enflasyondan daha az etkilenmesi ve yüksek fiyatlarla başa çıkabilmesi için çalışıyoruz." dedi.

"RUSYA DURURSA SAVAŞ BİTER, UKRAYNA DURURSA UKRAYNA YOK OLUR"

Ukrayna'ya askeri yardımın devam edeceğini belirten Ollongren ise savaşın ancak Putin'in durmasıyla biteceğini belirterek, "Rusya durursa savaş biter, Ukrayna durursa Ukrayna yok olur." dedi.

Ollongren, Rusya'nın Herson'daki savunma hattını Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekmesinin Rusya'nın savaş stratejisinin çöktüğünü ve Ukrayna stratejisinin işlediği anlamına geldiğini vurguladı.

Etiketler : Stoltenberg nato Ukrayna
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