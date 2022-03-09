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09 Mart 2022 Çarşamba 21:26:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 21:27:00

Stoltenberg: Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar savaş suçu

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu" dedi.

Ottowa Güvenlik ve Savunma Konferansı'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'yı Avrupa'da barışı engellemekle suçladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşının uluslararası hukuku ve barış ve güvenliği sağlayan uluslararası düzeni ihlal ettiğini söyleyen Stoltenberg, Putin'e "Savaşı durdur, askerlerini geri çek ve diplomasiye dön." çağrısı yaptı.

Stoltenberg, "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu." diye konuştu.

"NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ PERVASIZ VE TEHLİKELİ"

Putin'in nükleer silah kullanma tehdidi için "pervasız ve tehlikeli" değerlendirmesinde bulunan Stoltenberg, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahları olduğu sürece NATO'nun da nükleer caydırıcılığını elinde bulunduracağını söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasında uçuşa yasak bölge oluşturulması talebini ise yerine getiremeyeceğini dile getirdi.

"Uçuşa yasak bölgenin uygulanması için Rusya'nın hava savunma sistemlerine saldırı gerekiyor. Bu NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma yaratır, Ukrayna'daki savaşı tırmandırır ve Avrupa'da NATO ve Rusya arasında tam teşekkülü bir savaşa neden olur."

Etiketler : Stoltenberg NATO Putin nükleer silah
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