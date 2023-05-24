Stoltenberg: Savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund'ın düzenlediği Brüksel Forumu etkinliğinde konuştu.

Savaşın Ukrayna'nın NATO üyeliğini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığıyla ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "Hem evet hem hayır. Herkesin Ukrayna'nın savaşın ortasındayken NATO'ya üye olmasının gündemimizde olmadığının farkında olduğunu düşünüyorum. Mesele de bu değil. Mesele daha çok savaş bittiğinde ne olacağı." diye konuştu.

Stoltenberg, savaşın Ukrayna'ya verilen destek nedeniyle bu ülkeyi NATO'ya yaklaştırdığını aktararak, "Pilot eğitimine başladığımızda, giderek daha fazla NATO ekipmanı kullandıklarında, farklı NATO sistemlerinin nasıl çalıştırılacağı söz konusu olduğunda elbette daha da yaklaşıyorlar. Bu yüzden, Vilnius Zirvesi'nde üzerinde Ukrayna'nın Sovyet dönemi doktrinlerinden, ekipman ve standartlarından NATO'ya geçişine yardımcı olmak için hazırlanan çok yıllı bir program üzerinde anlaşacağımızı umuyorum." şeklinde konuştu.

Sahadaki durumun "yıpratma savaşı" niteliğine büründüğünü belirten Stoltenberg, "Yıpratma savaşları, lojistik savaşlara dönüşür." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, "F-16 mı, tank mı vermeliyiz?" sorularına fazla odaklanarak, verilen tüm sistemlerin sürdürülebilir ve etkili şekilde çalışması konusunun hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.