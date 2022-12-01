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01 Aralık 2022 Perşembe 21:17:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 21:17:00

Stoltenberg: Polonya'nın güvenliğini güçlendirmek istiyoruz

Kaynak: AA

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya'nın güvenliğini güçlendirmek istediklerini ve bu konuda temas halinde olduklarını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'deki görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Polonya'nın güvenliğini güçlendirmek istiyoruz. Bu konuda temaslarımız sürüyor" dedi.

Almanya'nın Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya konuşlandırması konusundaki tartışmalara da değinen Stoltenberg, "Almanya'nın Polonya'ya Patriotları teklif etmesi çok değerli. Almanya sorumluluk sahibi bir müttefik gibi davranıyor. Ukrayna konusuna gelince Almanya oraya zaten bir hava savunma sistemi olan Iris-T gönderdi." diye konuştu.

Stoltenberg, Patriotların, Ukrayna konusundan ayrı ele alınması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu belirten Stoltenberg, ancak bu sistemlerin teçhizatı ile cephanelerinin tedarikinin de önemli olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın uluslararası hukuka aykırı olduğunu bir kez daha dile getiren Stoltenberg, "Savaş nedeniyle kış daha da ağır geçiyor. Rusya bu savaşı kazanmamalı. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in NATO'yu savaşın içine çekmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Almanya'nın, denizaltındaki boru hakları ve diğer altyapının korunması için NATO desteğiyle bir merkez kurulması önerisini memnuniyete karşıladığını sözlerine ekledi.

SCHOLZ: "RUSYA BU SAVAŞI KAZANMAMALI"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da NATO'daki müttefikleriyle Ukrayna'ya gerekli olduğu müddetçe desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

"Rusya bu savaşı kazanmamalı." diyen Scholz, NATO'nun savaşa taraf olmaması gerektiğini bu sayede dünya çapında bir gerilime yol açılmamış olacağını ifade etti.

NATO'nun, Almanya ve müttefiklerinin temel güvenliği için sigorta konumunda olduğunu belirten Alman Şansölye, bir sonraki NATO toplantısına kadar İsveç ve Finlandiya'nın birliğe üye olmalarını arzuladıklarını dile getirdi.

Scholz, Patriotların Ukrayna'ya verilip verilmeyeceği sorusuna cevap vermekten kaçınarak Polonya'ya yaptıkları teklife atıfta bulundu.

Alman Başbakan, "Polonya'nın güvenliğini güçlendirmek istiyoruz. Polonya ile temas sürüyor ve bu henüz tamamlanmadı." dedi.

Almanya Silahlı Kuvvetleri olan "Bundeswehr"in mühimmat tedariki konusunda son yıllarda yanlış bir yol izlendiğini söyleyen Scholz, "Sadece Ukrayna'daki savaş nedeniyle değil, aynı zamanda kendi rakamlarımıza da baktığımızda orada sürekli bir tedariki garanti edebilmenin ne kadar önemli olduğunu şimdi somut olarak anlıyoruz." diye konuştu.

Scholz, Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in son yıllardaki bu eksiklikleri giderme konusunda son derece kararlı olduğuna işaret ederek "Bu, kolay bir operasyon değil. Bunun başarılı olması için elinden geleni yapıyor ve başarılı olacak." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Stoltenberg Patriot Ukrayna
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