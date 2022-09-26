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26 Eylül 2022 Pazartesi 00:46:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 00:55:00

Starlink uyduları birçok ilden görüntülendi

Kaynak: AA, İHA

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Elon Musk'ın uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX'in Starlink uydularının geçişi Türkiye'de de birçok ilden görüntülendi.

Türkiye'nin birçok ilinde Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı.

Gökyüzünü aydınlatan uyduları fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kayıt altına alırken uydular Mardin, Van, Elazığ başta olmak üzere Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok ilinde görüntülendi.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Etiketler : Türkiye Elon Musk Starlink SpaceX
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