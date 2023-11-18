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Space X'in Starship roketinin test uçuşunun 8'inci dakikasında bağlantı kesildi
18 Kasım 2023 Cumartesi 18:48:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 18:48:00

Space X'in Starship roketinin test uçuşunun 8'inci dakikasında bağlantı kesildi

Kaynak: AA

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ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi Space X firmasının Starship roketi için düzenlenen ikinci uçuş testinde başarılı kalkışın ardından fırlatmanın 8'inci dakikasında roketle bağlantı kesildi.

Space X, en büyük roketi Starship için ABD'nin Texas eyaletinde ikinci kez insansız test uçuşu düzenledi.

Gelecekte uzaya insan ve envanter taşıması için inşa edilen 121 metre uzunluğunda, 33 "Raptor Vakum" motorlu Starship, kalkışı sorunsuz tamamladı.

Roket, kalkış sonrasında "MaxQ" olarak bilinen azami dinamik basınç eşiğini de başarıyla geçti fakat fırlatmanın 8'inci dakikasında merkez ile roketin bağlantısı kesildi.

SpaceX, fırlatmanın canlı yayınında, "uçuş sonlandırma sistemi"nin etkinleştirildiğini ve böylelikle roketin güzergahının dışına çıkmasının engellendiğini duyurdu.

İkinci uçuş testinde Starship'in 240 kilometre irtifaya çıkması ve kalkıştan yaklaşık 90 dakika sonra Hawaii açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yapması hedefleniyordu.

Roketin nisanda yapılan ilk uçuş testi 4 dakika sürmüş ve roket infilak ederek Meksika Körfezi'ne düşmüştü.

Test sonucu yetkililer tarafından yeterli bulunması halinde Starship, uzaya ilk seferini yaparak dünyanın en güçlü roketi unvanını elde edecek.

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Etiketler : SpaceX Starship roketi başarısız fırlatma ELON MUSK
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