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13 Şubat 2024 Salı 00:39:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 00:39:00

Soykırımcı ordudan bir binbaşı öldürüldü! İsrail basını duyurdu

Kaynak: AA

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İsrail basını, Gazze'deki çatışmalar esansında soykırımcı ordudan Binbaşı Nateniel Kobe'nin öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan işgal ordusunun verilerine göre bugüne kadar Gaazze'de toplam 566 İsrail askeri öldü.

İsrail basını, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda binbaşı rütbesinde bir askerin öldürüldüğünü yazdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 630. Tabur B Bölüğü Komutanı (Yedek asker) Binbaşı Netaniel Kobe'nin Gazze'deki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

YAS TUTTULAR

Haberde, Kobe'nin yaşadığı Hayfa kentinin Kiryat Şmone mahallesinde yas tutulduğu belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan Binbaşı Kobe'nin Gazze'de öldürülmesine ilişkin açıklama yapılmadı.

İŞGALCİ İSRAİL'E AĞIR DARBE!

İsrail ordusu verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 229'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 566 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 7'nin haberinde de İsrail ordusunun Güney Komutanlığına bağlı "Gazze Tümeni'ndeki" 630. Yedek Taburunun, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta sürdürdüğü kara saldırılarına katıldığı duyurulmuştu.

Etiketler : Gazze çatışmaları İsrail askerleri soykırımcı ordu
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