VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Soykırımcı İsrail'den Gazze'de katliam!
ABD polisinden Filistin'e destek gösterisine müdahale
Çin'in Çüeçiao-2 uydusu fırlatıldı
Gazze'nin kuzeyine denizden yardım ulaştı
"İsrail çöküş taşıyor"
Tunus'ta 1467 mahkum affedildi
20 Mart 2024 Çarşamba 07:21:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 07:21:00

Soykırımcı İsrail'den Gazze'de katliam!

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kaynaklar, saldırıda çoğu yerinden edilmiş kişiler olmak üzere 27 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin doğusundaki Ed-Durc Mahallesi'ndeki Sidra bölgesine düzenlediği hava saldırısında da ölenlerin olduğu kaydedilen haberde, bu saldırılara eş zamanlı olarak Gazze şehrinin kuzeyi ve diğer bölgelerinin de topçu atışıyla hedef alındığı ifade edildi.

Etiketler : israil gazze filistin
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX