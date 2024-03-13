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13 Mart 2024 Çarşamba 11:07:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 11:07:00

Soykırımcı İsrail sahur vakti saldırdı... Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne geceden bu yana düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldürüldü, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, saldırı ve işgalin 159. gününde, Gazze kentinin kuzeyindeki Ed-Durc ve Ez-Zeytun mahalleleri ile Selahaddin ve Sahabe caddelerini hava saldırıları, top atışları ve füzelerle vurdu.

İsrail ordusunun Ed-Durc Mahallesi'nde bir evi hedef alması sonucu 2 kişi öldü, 4 çocuk yaralandı.

Ez-Zeytun Mahallesi ile Selahaddin ve Sahabae caddelerindeki saldırılarda birçok Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerini tank ve top atışlarıyla vuran İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinin kuzey ve batı kesimleri ile Hamad yerleşim yerini de sabaha kadar savaş uçaklarıyla bombaladı.

İsrail güçleri dün gece Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi bombalamış, saldırıda aralarında bebeklerin de bulunduğu 10 Filistinli öldürülmüştü.

İsrail ordusunun 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıklamış, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : israil gazze filistin
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