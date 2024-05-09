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09 Mayıs 2024 Perşembe 09:05:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 09:05:00

Soykırımcı İsrail karadan ve havadan saldırıyor!

Kaynak: AA

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Soykırımcı İsrail ordusunun, evleri, yolları ve boş arazileri hedef alan ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan yoğun hava saldırıları eşliğinde Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerine kara saldırısı düzenlediği bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerine kara saldırısı düzenlediğini söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun kara saldırısıyla eş zamanlı olarak evleri, yolları ve boş arazileri hedef alan yoğun hava saldırıları nedeniyle çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını belirtti.

Hedef alınan evlerin "Davud", "Yasin", "Ebu Hivar" ve "Nasır" ailelerine ait olduğunu anlatan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait helikopterler ve tankların Zeytun Mahallesi'ndeki çeşitli bölgelere yoğun şekilde ateş açtığını aktardı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Zeytun'daki 8. Cadde ile Musallabe bölgesine baskın yaptığını, bazı birliklerin de Tel el-Heva Mahallesi'ne yöneldiğini ifade etti.

Tanıklar, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Tel el-Heva ve Zeytun mahallelerinden yüzlerce Filistinlinin Gazze kentinin kuzeyine doğru yerinden edildiğine dikkati çekti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil gazze kara saldırısı
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