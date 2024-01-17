Soykırımcı İsrail, Han Yunus'ta hastane çevresini bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Soykırımcı İsrail, Han Yunus'ta hastane çevresini bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 103 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL'İN HAN YUNUS'TA HASTANE ÇEVRESİNİ BOMBALAMASI SONUCU ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ VE YARALANDI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresini yoğun şekilde bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçu birlikleri, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresini yoğun bombardıman altına aldı.

Han Yunus'un orta kesiminde yer alan hastane çevresindeki Batın es-Semin, Kizan, Rişvan mahalleleri bombalanırken, çok sayıda Filistinli ailenin evi hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Nasır Hastanesi çevresindeki yollarda İsrail ordusu ile Filistin direniş güçleri arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

- GAZZE KENTİ DE BOMBALANDI

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentine de yoğun hava saldırıları düzenlediği, Tel el-Heva, Şucaiyye, Et-Tuffah, El-Kerame ve Rimal mahallelerinde sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı kaydedildi.

Uzun süredir ilk kez bu kadar yoğun şekilde düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

İsrail hücumbotlarının da Gazze kentine denizden saldırı düzenlediği, zaman zaman bölgeden çatışma sesleri yükseldiği ifade edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

16:23 Filistin Yönetimi: İsrail, Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım savaşı yürütüyor.

16:10 İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 35 askerinin yaralandığını duyurdu.

15:59 Ürdün İsrail saldırıları altındaki Gazze'de sahra hastanesinin ağır hasar aldığını duyurdu.

15:50 Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının 2025'te de sürebileceğini söyledi.

14:06 İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bini aştı.

14:02 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında çok sayıda kişiyi gözaltına alırken Filistinlilerin mülklerine ve altyapıya zarar verdi.

13:13 İsveç'te yaşayan Gazzeli gazeteci ve aktivist Muhammad Shehada, ana akım Batı medyasının, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasını haberleştirmediğini belirterek, "Batı, İsrail'i korumak için hakikati görmezden geliyor." dedi

12:51 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

12:32 Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Filistin'in BM'ye tam üye olarak kabul edilmesi için kartpostal yollayarak kampanya başlattı

12:01 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 163 artarak 24 bin 448'e, yaralı sayısı 61 bin 504'e yükseldi.

11:14 Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, İsrail'e karşı açılan soykırım davasının seyrini Anadolu Ajansı'nın (AA) "Kanıt" kitabında toplanan çalışmalarının etkileyeceğini söyledi.

11.11 Hamas Hareketi, Almanya'nın İsrail'e yaklaşık 10 bin adet tank mühimmatı gönderme planını, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı yürütülen soykırım savaşına ortak olma" şeklinde değerlendirdiğini açıkladı.

11:05 Gazze'ye saldırıların ardından İsrail'e destek veren markalara boykota ilişkin bir araştırmada buna en yüksek katılım sağlayanların yüzde 50 ile Z kuşağının olduğu belirlendi.

11:04 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresini yoğun şekilde bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

11:02 Batı'da ana akım medya kuruluşlarının, İsrail-Filistin meselesinde taraflı habercilik yaptığı, Filistinli ölümlerini değersizleştirdiği, mağdur ve failin yerini değiştirdiği belirtiliyor.

10:37 ABD'de Kongre binasına giren aktivistler, Gazze'de ateşkes talebinde bulundu.

09:54 ABD, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki kara saldırılarını tamamlamasını "olumlu" olarak değerlendirdi.

09:53 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir aracı bombaladı, ölü ve yaralılar var.

09:23 İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

05:11 ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders'ın, İsrail'e yapılacak askeri yardımları "bu ülkenin insan hakları ihlalleri işlememesi" şartına bağlayan tasarısı Senatodaki oylamada reddedildi.

04:58 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

03:48 İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, İngiliz hükümetini İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına ortak olmakla suçladı ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'a "savaş suçlarının silahlandırılmasına son vermesi" çağrısında bulundu.

03:32 İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırılarında 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, havadan ve karadan yapılan saldırılarda onlarca Filistinli de yaralandı.

03:04 Tel Aviv'deki İsrail polisinin, Gazze Şeridi'ndeki saldırılara karşı yapılan protesto gösterisine sert şekilde müdahale ettiği bildirildi.

02:49 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı.

00:41 Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'na (WFP), "Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştırılmasının kolaylığı nedeniyle" yardımların Batı Şeria'dan Gazze'ye sokulmasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

00:40 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilaç dağıtımının çarşamba gününden itibaren başlayacağını duyurdu.

00:16 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin sorununa yönelik uzun vadeli, iki devletli çözüm olmadan Arap ülkelerinin Gazze'yi tekrar inşa etmeye istekli olmadığını söyledi.

00:11 İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları protesto eden göstericilere müdahale etti.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 285 Filistinli öldürüldü, 61 bin 154 kişi Filistinli yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 190'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 524 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.